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В УМВД по Курской области рассказали, как будут бороться с мародерами

В УМВД по Курской области рассказали, как будут бороться с мародерами

В регионе уже создали совместные патрули военной полиции и МВДВ Курской области прошло заседание Координационного совета по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденных покинуть приграничные районы региона.

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