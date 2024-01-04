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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Николича: «Марко точно вернется в Россию – даже сейчас здесь футбол лучше, чем в ОАЭ»

Агент Николича: «Марко точно вернется в Россию – даже сейчас здесь футбол лучше, чем в ОАЭ»

В настоящее время экс-тренер «Локомотива» возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. «Марко точно вернется в Россию, но пока нет.

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