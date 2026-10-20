По информации «Воронежских новостей», гособвинение запрашивало 9 лет и штраф в 500 тысяч рублей. Суд признал предпринимателя виновным в присвоении или растрате в особо крупном размере: клиенты перечислили компании свыше 130 млн рублей в качестве предоплаты за автомобили Volkswagen, но машин не получили, а деньги им не вернули.
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