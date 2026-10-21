25 октября, в День автомобилиста, в мотопарке Сосковского района состоится открытая тренировка по мотокроссу.
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