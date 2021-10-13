Россия предложила Грузии определить госграницу с Абхазией и Южной Осетией

Для обеспечения безопасности в Закавказье необходимо запустить процедуру демаркации и делимитации государственной границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, 13 октября говорится в распространенном МИД РФ заявлении по итогам 54-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
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