Россия предложила Грузии определить госграницу с Абхазией и Южной Осетией

Для обеспечения безопасности в Закавказье необходимо запустить процедуру демаркации и делимитации государственной границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, 13 октября говорится в распространенном МИД РФ заявлении по итогам 54-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.