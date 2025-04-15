Газета.Ru Валерий Шарифулин/ТАСС 📷 Почему цыган в России невозможно подсчитать, зачем цыганки носят так много юбок и какие мемы популярны у цыганской молодежи — об этом и многом другом в Международный день цыган «Газета.
Рожают в 13, ходят к знахарям и воюют на СВО. Как живут цыганские таборы в России?
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ВОРУЮТ в магазинах. Обнесут пол-магазина, а если охрана попытается их остановить и обыскать- такое начинается... ОРУТ, ВИЗЖАТ, кидаются на охрану, дети визжат подыгрывая взрослым... Ужас. "Воюют" они... ВОТ ИХ ВОЙНА!! НАРКОТОРГОВЛЯ, ВОРОВСТВО, ГРЯЗЬ И ВШИ!! Дети не ухоженные у них, лохматые, грязные... Видел их на днях в магазине... Покупатели шарахались от них...
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7 час.
Кошмар
https://воронеж-многонациональный.рф/news/bolee-100-voronezhskikh-tsygan-uchastvuyut-v-svo/
Более 100 воронежских цыган участвуют в СВО
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6 час.
МM
Мария Mazurina
Жила в доме, где в нашем подъезде, двумя этажами выше моей квартиры, жили цыгане. Я с ними дружила. Очень хорошие люди. К детям добры необычайно. Мою дочку всегда угощали то конфеткой, то пирожком. И я им помогала, чем могла.
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2 час.
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