ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    И что  от призывов  Кубертена? Да, он так мечтал, но  все  его мечты  разбились о реальность.«ДНР, ЛНР, Запоро...
  • Олег Руднев
    Бастрыкин. Вы где? Этот тип продаёт территории РФ западу.«ДНР, ЛНР, Запоро...
  • Evgenija Palette
    Ну, наконец-то, из этого многовекторного ПОПЕРЛА ДУРЬ, которую он скрывал... Всё строит из себя ПОЛНОВЛАСТНОГО ПРЕЗИД...Из Белоруссии мож...

Рожают в 13, ходят к знахарям и воюют на СВО. Как живут цыганские таборы в России?

Рожают в 13, ходят к знахарям и воюют на СВО. Как живут цыганские таборы в России?

Газета.Ru Валерий Шарифулин/ТАСС 📷 Почему цыган в России невозможно подсчитать, зачем цыганки носят так много юбок и какие мемы популярны у цыганской молодежи — об этом и многом другом в Международный день цыган «Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
ВОРУЮТ в магазинах. Обнесут пол-магазина,  а если охрана попытается их остановить и обыскать- такое начинается... ОРУТ, ВИЗЖАТ,  кидаются на охрану, дети визжат подыгрывая взрослым...   Ужас.  &quot;Воюют&quot; они... ВОТ ИХ ВОЙНА!!  НАРКОТОРГОВЛЯ, ВОРОВСТВО, ГРЯЗЬ И ВШИ!!  Дети не ухоженные у них, лохматые, грязные...  Видел их на днях в магазине...  Покупатели шарахались от них...
Ответить
7 час.
Кошмар
https://воронеж-многонациональный.рф/news/bolee-100-voronezhskikh-tsygan-uchastvuyut-v-svo/
Более 100 воронежских цыган участвуют в СВО
xn----8sbafgkhtktgiebccdagbd4a4m4exa
Ответить
6 час.
МM
Мария Mazurina
Жила в доме, где в нашем подъезде, двумя этажами выше моей квартиры, жили цыгане. Я с ними дружила. Очень  хорошие люди. К детям добры необычайно. Мою дочку всегда угощали то конфеткой, то пирожком. И я им помогала, чем могла.
Ответить
2 час.
наверх