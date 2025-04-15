Рожают в 13, ходят к знахарям и воюют на СВО. Как живут цыганские таборы в России?

Vladimir Lioubimcev

ВОРУЮТ в магазинах. Обнесут пол-магазина, а если охрана попытается их остановить и обыскать- такое начинается... ОРУТ, ВИЗЖАТ, кидаются на охрану, дети визжат подыгрывая взрослым... Ужас. "Воюют" они... ВОТ ИХ ВОЙНА!! НАРКОТОРГОВЛЯ, ВОРОВСТВО, ГРЯЗЬ И ВШИ!! Дети не ухоженные у них, лохматые, грязные... Видел их на днях в магазине... Покупатели шарахались от них...