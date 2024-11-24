Как убедиться, что врач правильно измеряет ваше артериальное давление?

Измерение АД Неправильное положение рук во время измерения артериального давления может существенно завышать результаты, предупреждают исследователи Университета Джонса Хопкинса в исследовании, опубликованном 7 октября в JAMA Internal Medicine.
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