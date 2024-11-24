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Международный медицинский центр Top Rambam

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Как убедиться, что врач правильно измеряет ваше артериальное давление?

Как убедиться, что врач правильно измеряет ваше артериальное давление?

Измерение АД Неправильное положение рук во время измерения артериального давления может существенно завышать результаты, предупреждают исследователи Университета Джонса Хопкинса в исследовании, опубликованном 7 октября в JAMA Internal Medicine.

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