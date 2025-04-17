Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Этих тваоей,что занимаются промышленной добычей золота давно нужно прижать к ногтю,они только поганят,гробят и уничто...Золотодобычу в Со...
  • Ингерман Ланская
    давно пора весь этот хлам 40-50-х снестиУйдет в историю. ...
  • александр селезнев
    Ну и за какого лешего они опять засобирались в Россию？！  Свалили （по прихоти деда Бидона） и пусть теперь свои драндул...Yonhap: автопроиз...

Жительница Барнаула рассказала на телеканале, как второй раз ждет возлюбленного из тюрьмы

Жительница Барнаула рассказала на телеканале, как второй раз ждет возлюбленного из тюрьмы

На шоу показывают непростые судьбы женщин, ждущих своих мужчин из мест лишения свободы Виталия и Владимир / Фото: кадр из передачи "Ждули" на телеканале "Ю" 41-летняя жительница Барнаула Виталия Бабкина стала главной героиней восьмой серии третьего сезона шоу "Ждули" на телеканале "Ю", вышедшей в эфир 15 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх