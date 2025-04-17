Жительница Барнаула рассказала на телеканале, как второй раз ждет возлюбленного из тюрьмы

На шоу показывают непростые судьбы женщин, ждущих своих мужчин из мест лишения свободы Виталия и Владимир / Фото: кадр из передачи "Ждули" на телеканале "Ю" 41-летняя жительница Барнаула Виталия Бабкина стала главной героиней восьмой серии третьего сезона шоу "Ждули" на телеканале "Ю", вышедшей в эфир 15 апреля.