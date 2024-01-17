Марочко: в Константиновке (ДНР) побывала группа высокопоставленных офицеров Генштаба ВСУ

В Константиновке (ДНР) побывала группа высокопоставленных офицеров Генштаба ВСУ. В этом населенном пункте они провели серию закрытых совещаний с командирами подразделений, а также с руководством родов украинских войск и служб.
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