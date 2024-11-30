Нужно ли прогревать двигатель зимой? Эксперт поставил точку в этом вопросе

Зима – время холодов, скользких дорог и… длительного прогрева двигателя? Многие водители, особенно старшего поколения, убеждены, что без десятиминутного простоя на холостых оборотах зимой никуда не поедешь.
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