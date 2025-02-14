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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников

В матче с «Северсталью» (5:1) он забросил 56-ю шайбу за «Локомотив». Рушан Рафиков повторил клубный снайперский рекорд в Фонбет Чемпионате КХЛ для защитников.

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