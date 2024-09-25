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Главу USADA возмущает, что Валиеву уважают и считают героем в России

Главу USADA возмущает, что Валиеву уважают и считают героем в России

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт пообщался с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником.

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