Защитник «Ромы» Миссори первым среди родившихся в 2004 году сыграл за итальянский клуб в еврокубках

17-летний защитник «Ромы» Филиппо Миссори вышел на замену в матче Лиги Европы с «Зарей» (4:0) на 79-й минуте, проведя дебютную игру за римлян.

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