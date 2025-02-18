Эксперт заявил о потере Украиной девяти областей до сделки с Россией

Учитывая вероятные темпы переговорного процесса между Россией и Украиной, а также скорость продвижения российской армии на поле боя, по итогам заключения сделки Москва может полуть в свое распоряжение сразу девять украинских областей.
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