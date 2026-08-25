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Контрафронт

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Соединенное Королевство: У полиции не было более широкой угрозы общественной безопасности после...

Соединенное Королевство: У полиции не было более широкой угрозы общественной безопасности после того, как человек был убит во время ножевого ранения в административном центре Брента на Уэмбли, Лондон, во второй половине дня.

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