Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В памятных мероприятиях в Москве примут участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава президентского Совета по правам человека, об этом сообщили «Ведомостям» их представители.
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