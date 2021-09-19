Макрон ради переизбрания выжигает политических конкурентов

На наступающей неделе Эммануэль Макрон намерен сообщить о возможном ослаблении действующих коронавирусных ограничений: ему срочно требуется место лидера в опросах общественного мнения Ведь Макрон намерен переизбраться, чего бы это ему ни стоило.