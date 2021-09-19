Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Похоже, что ЕС живет сейчас году в 1990-ом и до 1991-ого им осталось совсем не очень долго. И своя "Прибалтика" от ни...Очередное столкно...
  • Кто Где
    Ерунда! Европа поможет. Надо просто подождать... лет двести. Ха ха ха...На Украине остано...
  • Андрей Юровский
    Созвучно и моим мыслям,однако,боюсь,Европа скоро пройдёт точку невозврата,если уже не прошла!«Аристократия» по...

Макрон ради переизбрания выжигает политических конкурентов

Макрон ради переизбрания выжигает политических конкурентов

На наступающей неделе Эммануэль Макрон намерен сообщить о возможном ослаблении действующих коронавирусных ограничений: ему срочно требуется место лидера в опросах общественного мнения Ведь Макрон намерен переизбраться, чего бы это ему ни стоило.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх