Иноагент Венедиктов взял бы себе в советники Мишу Фёдорова, мечтавшего «уничтожать 50 тысяч русских в месяц»

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что взял бы себе советником бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.
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