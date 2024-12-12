Более миллиона сирийцев бежали в страхе перед наступлением исламистов

1,1 миллиона сирийцев бежали из своих домов спасаясь от стремительного наступления исламистов начавшегося 27 ноября, заявило управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 13 декабря в сводке.
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