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Более миллиона сирийцев бежали в страхе перед наступлением исламистов

Более миллиона сирийцев бежали в страхе перед наступлением исламистов

1,1 миллиона сирийцев бежали из своих домов спасаясь от стремительного наступления исламистов начавшегося 27 ноября, заявило управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 13 декабря в сводке.

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