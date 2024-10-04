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Дезертировавшие из Донбасса бойцы ВСУ устроили митинг из-за проблем в армии

Дезертировавшие из Донбасса бойцы ВСУ устроили митинг из-за проблем в армии

Военные из 123-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули линию фронта в Донбассе, устроили митинг в Николаевской области.

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