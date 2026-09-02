"Москвич" выпустит первый гибридный автомобиль на базе кроссовера М70 в 2027 году

Генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова, выступая на Восточном экономическом форуме, раскрыла планы компании по выпуску гибридной версии своего кроссовера М70.
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