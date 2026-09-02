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Газета.ру

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"Москвич" выпустит первый гибридный автомобиль на базе кроссовера М70 в 2027 году

"Москвич" выпустит первый гибридный автомобиль на базе кроссовера М70 в 2027 году

Генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова, выступая на Восточном экономическом форуме, раскрыла планы компании по выпуску гибридной версии своего кроссовера М70.

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