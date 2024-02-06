МО РФ сообщило об уничтожении группы боевиков ВСУ под Артемовском в ДНР

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились сведениями о том, что военнослужащим ВДВ Вооружённых сил удалось ликвидировать отряд пехотинцев ВС киевского режима в укреплениях неподалёку от города Артёмовск.
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