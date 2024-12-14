Вопрос усиления военного сотрудничества между Россией и Кубой вызвал бурную реакцию в политических кругах США.
Россия возвращает ракеты на Кубу — в США выдвигают протест.
Комментарии
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Гарий Щерба
Да ...РАТЬ ХОТЕЛА РОССИЯ с ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ на НЕДОВОЛЬСТВА ФАШИЗМНГТОНА ....!!!
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15 час.
Пульхерия Djem
Вот для себя жалеть не надо.Если с Кубой восстановим отношения сполна,нам тогда плевать на все постсоветские республики.У нас главная вражина будет под прицелом постоянно.
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9 час.
Владимир Бурмистров
Истерикой пиндосов удовлетворён. Жду установку "Посейдона" в прибрежных водах у Фашингтона.
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48 мин.
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