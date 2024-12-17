Анна Седокова вышла на связь: первая реакция певицы после гибели бывшего мужа

Певица ответила всем многочисленным хейтерам, которые атакуют ее социальные сети. Когда рано утром 17 декабря соцсети облетела новость о гибели баскетболиста и бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы, поклонники были уверены, он свел счеты с жизнью из-за того, что не смог пережить развод (пара официально расторгла брак 9 декабря).