Анна Седокова вышла на связь: первая реакция певицы после гибели бывшего мужа

Певица ответила всем многочисленным хейтерам, которые атакуют ее социальные сети. Когда рано утром 17 декабря соцсети облетела новость о гибели баскетболиста и бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы, поклонники были уверены, он свел счеты с жизнью из-за того, что не смог пережить развод (пара официально расторгла брак 9 декабря).
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