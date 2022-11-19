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“Восстановить бывшего президента Трампа?”: Илон Маск провел опрос в Twitter

“Восстановить бывшего президента Трампа?”: Илон Маск провел опрос в Twitter

Предприниматель и миллиардер Илон Маск 18 ноября провел опрос в Twitter, чтобы проголосовать за разблокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

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