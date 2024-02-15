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11 фантастических короткометражек

11 фантастических короткометражек

Лучшие научно-фантастические фильмы длиной от пяти минут до получаса. Такие короткие, что успеете пересмотреть их всего за треть рабочего дня! Фантастические короткометражки хороши, как минимум, тем, что в них нет места второстепенным персонажам и любовным конфликтам (хотя это, может быть, и зря).

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