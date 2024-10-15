Казан блогеры Язилә бала тапкан мизгелен күрсәтеп, берничә миллион карау җыйган

Казан блогеры Язилә Басырова икенче улын табу мизгелләрен социаль челтәрдә күрсәтте. 26 яшьлек Язилә үзен социаль челтәрдә «Татарка из Казани» дип яза һәм гаиләсендәге бәхетле мизгеләре белән уртаклашып бара.
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