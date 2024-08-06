Водителям назвали 5 способов продлить срок службы автомобиля в кризис

Тойота РАВ4, фото: njcar.ru В условиях санкций, наложенных на Россию, многие автопроизводители перестали официально поставлять в страну оригинальные запчасти, а те, что всё еще остались на складах и в магазинах, значительно подорожали.
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