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Закон, порядок, государство

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МВД России предупреждает: предоставление своих аккаунтов для использования мошенниками делает вас соучастником преступлений

«МВД России все чаще фиксирует факты совершения зарубежными кол-центрами дистанционных мошенничеств  при помощи российских аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

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