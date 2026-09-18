UKMTO предупредило: в проливах у Йемена растет риск судоходства

Коммерческие суда под угрозой в Баб-эль-Мандебском проливе, где хуситы, поддерживаемые Ираном, захватывают территории.
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