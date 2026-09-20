600 кг нарат, 300 кг чыршы орлыгы: Татарстанда урман орлыклары запасы әзер

Татарстанда 1,2 мең килограммнан артык урман орлыгы җыелган. Татарстанда агачлар киселгән яки корыган кишәрлекләрдә урман утыртмаларын торгызу өчен урман орлыклары запасы формалаштырылган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым