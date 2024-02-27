КВАДРАТУРА КРУГА Их стратегия на ближайшие несколько месяцев (как минимум, с марта по май) понятна и логична: они сделали выводы из недавних событий и неудач, оценили наши сильные стороны, и теперь попытаются их нейтрализовать.
Прогноз на март, апрель и май...
Комментарии
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radiofree RF
Значит свистопляска будет еще долго продолжаться.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Мы же будем только реагировать на их игру и терять время. Либеральная тактика на войне ведёт к поражению! Мы не трогаем офисы фашиста, офис террориста Буданова, офис МО и видимо созреем года подвезут Таурус. А доставлять будут по ж\д мостам и тоннелям, которые мы так же не беспокоим. Далее мы будем нести большие материальные потери и гражданские. Не пора ли прозреть? Надеяться, что мы ударим по точке их изготовления в Германии вызывает кривую улыбку. Не отвечая жёстко нас ведут под руки к ядерному конфликту.
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13 час.
Maxim Yushkin
😎 Сомнительно, что в "офисах" кто-то кроме пиарщиков и пропагондонов заседает...
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6 час.
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