Прогноз на март, апрель и май...

Геннадий Бережнов

Мы же будем только реагировать на их игру и терять время. Либеральная тактика на войне ведёт к поражению! Мы не трогаем офисы фашиста, офис террориста Буданова, офис МО и видимо созреем года подвезут Таурус. А доставлять будут по ж\д мостам и тоннелям, которые мы так же не беспокоим. Далее мы будем нести большие материальные потери и гражданские. Не пора ли прозреть? Надеяться, что мы ударим по точке их изготовления в Германии вызывает кривую улыбку. Не отвечая жёстко нас ведут под руки к ядерному конфликту.