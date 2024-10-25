Китайские учёные нашли пользу в кофе для людей с гипертонией

Китайские учёные выяснили, что кофе снижает риск деменции у людей с гипертонией.Учёные из Китая обнаружили, что регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции у людей, страдающих гипертонией.
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