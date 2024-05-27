Дотком: призыв Столтенберга наносить удары по России приведет к мировой войне

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отменить запрет для Украины на удары по территории России западным оружием может привести к мировой войне, заявил немецко-финский предприниматель и бывший экс-крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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