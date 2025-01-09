Бентанкур о своем состоянии: «Все хорошо! Спасибо за сообщения!»

На 8-й минуте первого матча полуфинала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) хавбек «Тоттенхэма» пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался.
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