Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Задача имеет два решения. Какое выберут?

Задача имеет два решения. Какое выберут?

На портале "Многонационал" вышло видео. Ваххабиты из города Куляб, Таджикистан выпустили обращение, адресованное властям.

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Комментарии
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Михалыч
Таджики вернули экстремистов со всего мира и англосаксы способствуют перемещению их в Россию. Кто этому способствует - тот предатель Родины.
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12 час.
Елена Филиппова
... и выслать в столь любимый ими  Таджикистан.
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11 час.
людмила михайлик
Все проценты, не пускать азиатов в страну и всех выдворять, дружить на расстоянии, кто хочет
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7 час.

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