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Курские новости

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Курянка хотела взыскать с работодателя 3,5 млн рублей

Курянка хотела взыскать с работодателя 3,5 млн рублей

Истец ссылалась, что за время работы у ИП недополучила зарплату, поэтому попросила взыскать задолженность в 123 тысячи + компенсацию за задержку зарплаты в 35 тысяч, а также моральный вред - его она оценила в 3,5 млн рублей.

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