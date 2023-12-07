Супруга второго пилота севшего в пшеничном поле Airbus обратилась к Путину

Женщина просит президента страны не наказывать её мужа.Жена второго пилота лайнера Airbus "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области, Эдуарда Семёнова Анна обратилась к президенту России с просьбой не наказывать её мужа.