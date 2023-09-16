Павших предлагается хоронить в специальных биоразлагаемых капсулах-мешках. Скриншот На украинском телевидении появилась запредельная по своей циничности реклама специальных биоразлагаемых мешков для трупов, в которых предлагается хоронить павших «хероев».
На Украине предложили погибших на войне «хероев» пускать на удобрение
Комментарии
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Homo Sapiens
правильно им, такова их судьба, стать удобрением, за это и боролись! Вот, пусть пожинают плоды своего дебилизма! Зато, были фашистами, а стали удобрением, хоть что-то полезное с этих свиней!
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18 час.
Александр Батт
Это западная технология. Украина цэ Европа. Покойники и так удобряют землю естественным разложением.
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18 час.
Нина Грекова
А потом .... это удобрение продавать Западу.
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13 час.
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