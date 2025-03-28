Взрывы в Житомирской и Винницкой областях: эскалация продолжается

В Житомирской и Винницкой областях Украины прозвучали серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Согласно сообщениям и данным украинских властей, удары стали частью продолжающейся кампании атак на инфраструктуру, начатой Россией в октябре 2022 года.