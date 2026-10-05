Губернатор и председатель АКЗС поздравили педагогов Алтайского края с Днем учителя

Политики отметили, что педагоги помогают детям выбирать верные ориентиры и вкладывают душу в будущее региона 5 октября, в День учителя, педагогических работников региона поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.