Опасный аккумулятор: запретят ли провозить пауэрбанки на борту самолета

Происшествие в небе, которое едва не завершилось авиационной катастрофой. Более 150 пассажиров рейса Петербург — Якутск оказались на грани гибели после того, как на борту «Боинга» у одной из пассажирок загорелся пауэрбанк.
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