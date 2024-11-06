Юрист объяснил новый закон, по которому водителей будут лишать прав

Езда без номеров в России будет наказываться жёстче.Юрист Александр Хаминский сообщил РИА Новости, что в случае сокрытия номеров автомобилей с помощью специального оборудования, автомобилисты в России могут быть лишены водительских прав на срок до полутора лет в связи с тем, что президент Путин подписал указ об ужесточении наказания за такие действия.