ВС РФ бьют по силам врага, собранным для очередного «контрнаступа»

Артиллерия ВС РФ ударами накрывает силы противника, сконцентрированные по обоим берегам Днепра. В стороне Приморского и окрестностях противник сконцентрировал большое количество живой силы, примерно до 4-х бригад, также зафиксировано около сотни единиц бронетехники.
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