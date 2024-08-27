ВС РФ бьют по силам врага, собранным для очередного «контрнаступа»

Артиллерия ВС РФ ударами накрывает силы противника, сконцентрированные по обоим берегам Днепра. В стороне Приморского и окрестностях противник сконцентрировал большое количество живой силы, примерно до 4-х бригад, также зафиксировано около сотни единиц бронетехники.