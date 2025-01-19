«Мы должны положить конец войне» Трамп приходит к власти в США. Как его возвращение изменит жизнь миллиардов людей?

20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Но даже за два месяца до официального вступления в должность, сразу после победы на выборах, республиканец в типичной для себя манере развернул лихорадочную деятельность.
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