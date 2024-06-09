Брутальный пикап Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от Mopar

Специалисты подразделения Mopar, которое занимается выпуском фирменных аксессуаров и тюнинговых комплектующих для моделей американских марок концерна Stellantis, представили ежегодную лимитированную машину.
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