Виталий Королев определил планы развития АПК Верхневолжья

Виталий Королев определил планы развития аграрного сектора и сельских территорий Верхневолжья на выставке «Золотая осень».
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