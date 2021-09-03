ДАВАЙ ПОГОВОРИМ

10 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оля Кудрявцева
    В этих картинах мы, люди, видим себя как в зеркале, т.е. на месте животных. Смотря эти картины я почувствовала себя в...Художница из Ирла...
  • Галина Светлая
    Шедевр.За кадром фильма ...
  • Ирина Осипова
    Да я тоже за человека! Но как-то всё же жутковато!Художница из Ирла...

За кадром фильма «Влюблен по собственному желанию»: Почему Олег Янковский называл съемки Бермудским треугольником

За кадром фильма «Влюблен по собственному желанию»: Почему Олег Янковский называл съемки Бермудским треугольником

Олег Янковский и Евгения Глушенко в фильме *Влюблен по собственному желанию*, 1982 | Фото: domkino.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Ирина Осипова
Вот чё-то я этот фильм не восприняла. Наверное, один раз и смотрела, когда вышел. И не помню, но что-то у меня не пошло. Конечно, хорошо бы пересмотреть - меняется всё с возрастом, и уже по-другому смотришь на многое. А за статью спасибо - интересно!
Я Елена
А я, не то что конкретно пересматриваю, но если попадается, то смотрю - нравится. И потом - Янковский!)
Ирина Осипова
Не, по телевизору вообще ничего не смотрю - реклама бесит! Переключишь на другую программу, так полфильма пропустишь. Да ещё и синхронизируют они эту рекламу.
Наталья Давыдова
Хороший фильм,мне нравится.
Галина Светлая
Шедевр.

Картина дня

наверх