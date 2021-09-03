За кадром фильма «Влюблен по собственному желанию»: Почему Олег Янковский называл съемки Бермудским треугольником

Я Елена Шоу-бизнесЗа кадром фильма «Влюблен по собственному желанию»: Почему Олег Янковский называл съемки Бермудским треугольником Олег Янковский и Евгения Глушенко в фильме *Влюблен по собственному желанию*, 1982 | Фото: domkino.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ОсиповаВот чё-то я этот фильм не восприняла. Наверное, один раз и смотрела, когда вышел. И не помню, но что-то у меня не пошло. Конечно, хорошо бы пересмотреть - меняется всё с возрастом, и уже по-другому смотришь на многое. А за статью спасибо - интересно! Я Елена А я, не то что конкретно пересматриваю, но если попадается, то смотрю - нравится. И потом - Янковский!)Ирина ОсиповаНе, по телевизору вообще ничего не смотрю - реклама бесит! Переключишь на другую программу, так полфильма пропустишь. Да ещё и синхронизируют они эту рекламу.Наталья ДавыдоваХороший фильм,мне нравится.Галина СветлаяШедевр.Комментировать
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