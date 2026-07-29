Марк Вологдин готов нокаутировать Конора Макгрегора после поражения

Российский боец UFC Марк Вологдин заявил о готовности нокаутировать экс-чемпиона Конора Макгрегора. Это заявление последовало после поражения Макгрегора 12 июля от американца Макса Холлоуэя в первом раунде.
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