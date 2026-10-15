Доходность долгосрочных ОФЗ обновила максимум 2026 года. Альфа-банк не рекомендует спекуляции из-за запланированного размещения 10 трлн рублей до 2027 года.
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